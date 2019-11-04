محافظ القليوبية يأمر بالدفع بـ 30سيارة إطفاء لإخماد حريق قليوب (صور)

أمر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالدفع بـ ٣٠ سيارة إطفاء، ل لسيطرة على الحريق الذي نشب في مصنع الدراجات النارية بقليوب، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوي لمحاولة السيطرة على الحريق.





وكان نشب الحريق في الخامسة مساء اليوم بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة ٢٠٠م ثم امتد الحريق إلى مساحة ٤٢٠٠م وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، ومازالت جهود الحريق مستمرة حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.





وتوجه عقب الحريق محافظ الإقليم في موقع الحريق ليشرف على إخماد الحريق، يرافقه اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والعقيد أ.ح أيمن حسين المستشار العسكري واللواء أحمد عشماوي مدير الحماية المدنيه بالقليوبية واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والإسعاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



