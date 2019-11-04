Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد قرار إسرائيل الإفراج عنها.. أردنية تنهي إضرابا عن الطعام

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أوقفت المعتقلة الأردنية هبة اللبدي، مساء اليوم اللإثنين، إضرابها عن الطعام، الذي استمر لمدة أربعين يوما، وذلك بعد قرار إسرائيل بشأن الإفراج عنها، وفق ما ذكر محاميها رسلان محاجنة.

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن "إسرائيل تعهدت الْيَوْمَ بتسليم المواطنين الأردنيين، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، للمملكة قبل نهاية الأسبوع".

وجاء الاتفاق اليوم بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأوضح وزير الخارجية الأردنية، أنَ "الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من الملك عبدالله الثاني، لإتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر".

وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة أقرها دولة ورئيس الوزراء عمر الرزاز، مؤكدا على أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبدالرحمن إلى المملكة.

هذا وقال شقيق الأسير عبد الرحمن مرعي، أحمد مرعي، إنّ شقيقه والأسيرة هبة اللبدي المحررين يعودان إلى عمّان، يوم الخميس المقبل.

هذا وكانت الأردن استدعى سفيره في تل أبيب، يوم الثلاثاء الماضي، بعد رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح المواطنين، قائلا إن "إسرائيل اعتقلتهما بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر ولم توجه اتهامات لهما".

وقال الصفدي، يوم الأربعاء الماضي: "إننا نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين".

وأضاف الوزير الأردني: "تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة، التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان إن "إسرائيل تعهدت اليوم، بتسليم المواطنيْن الأردنييْن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع".

وبحسب الصفدي فإن الاتفاق جاء بعد "مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية".

وأضاف أن "الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني لإتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرار المواطنيْن الأردنييْن المعتقلة الأردنية الإفراج الأردنييْن إسرائيل

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يزور الخطيب وينهي خلافه مع الأهلي (صور)

منذ ربع ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصفدي ومسؤولان أمريكيان يبحثون الأزمة السورية

الصفدي: الأردنيين الثلاثة المخطوفين في ليبيا بخير

الأردن يطالب إسرائيل بمحاكمات عادلة لمواطنيه في سجون الاحتلال

الأردنية تؤكد متابعتها لـ 3 مواطنين اختطفوا في ليبيا

عمان تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج عن الأردنيين

عاجل.. الأردن تستدعي سفيرها من تل أبيب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

07:22 م

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

04:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status