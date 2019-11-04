Advertisements
Advertisements
Advertisements

صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:15 م
Advertisements
زيدان
زيدان
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل عرض نادي ريال مدريد الإسباني لعقد صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.


واشارت سكاي سبورت إلى أن ريال مدريد جهز عرضاً بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمهاجمه جاريث بيل مقابل عقد صفقة تبادلية مع السيتي لضم رحيم سترلينج.


ويسعي زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في ضم رحيم سترلينج في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق خاصة في الجانب الهجومي للفريق الملكي بعد الظهور بشكل متواضع بالموسم الحالي.


ويعد سترلينج واحد من أبرز اللاعبين بالفترة الحالية في الدوريات الأوروبية الكبرى وفي حالة قدومه لريال مدريد سيكون دفعة قوية للكتيبة الملكية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ريال مدريد ومانشستر سيتي ريال مدريد

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يزور الخطيب وينهي خلافه مع الأهلي (صور)

منذ ربع ساعة

صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يخطط لخطف جريزمان من أتلتيكو

ريال مدريد يخطط لضم صفقة الموسم

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 22 مارس.. صفقة تبادلية كبري وزيدان يختار الصفقة الثانية

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. مجزرة في الملكي والصفقة الأهم تقترب بشدة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. نجم الملكي يشعل غضب زيدان وبرشلونة يرفع الراية البيضاء أمام المرينجي

أخبار ريال مدريد اليوم..الريال يوجه ضربة قاتلة لبرشلونة ويقترب من حسم صفقة القرن وزيدان يطرد بيل ورد ناري من الأخير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

07:22 م

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

04:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status