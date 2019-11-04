صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل عرض نادي ريال مدريد الإسباني لعقد صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.









واشارت سكاي سبورت إلى أن ريال مدريد جهز عرضاً بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمهاجمه جاريث بيل مقابل عقد صفقة تبادلية مع السيتي لضم رحيم سترلينج.









ويسعي زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في ضم رحيم سترلينج في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق خاصة في الجانب الهجومي للفريق الملكي بعد الظهور بشكل متواضع بالموسم الحالي.