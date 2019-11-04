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منتظرا الرولز رويس .. محمد رمضان يتذكر ماضيه وأيام "الركض وراء الأتوبيس" (صورة)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:15 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
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أثار الفنان محمد رمضان، عاصفة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له مستفزًا جمهوره وهو منتظر سيارته الرولز رويس، مما وصفها البعض بالتكبر.

ونشر محمد رمضان، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يقف فيها ويبدو أنه مهموم، وتذكر فيها ما وصفه بـ "أيام النط في الأتوبيس"، وهو ينتظر سيارته "الرولز رويس".

وأشار محمد رمضان إلى أنه يتذكر أيام ذهابه إلى المدرسة عندما كان يدرس في الثانوية العامة، عندما كان ينتظر "النط" في الأتوبيس، وكان سعيدًا ضاحكا من كل قلبه.

ثم تحدث أنه حاليًا يقف نفس الوقفة تقريبًا، لكنه حاليًا مهموم ولا يضحك مثل الماضي.

وذكر محمد رمضان أنه لو تخييره بين الأمس والآن، لاختار الوقت الحالي، مضيفا "ربنا يديمها نعمة، ثقة في الله نجاح".

وكتب محمد رمضان على صورته: "وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمااان .. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً) .. ربنا يديمها نعمة" 

جدير بالذكر أن محمد رمضان قد طرح قبل أيام أغنية "سلطان"، عبر قناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، والذي حقق نحو 8.5 مليون مشاهدة في وقت قياسي، وشاركته الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، في الفيديو والتي جسدت دور السلطانة.

ويستعد محمد رمضان لتصوير مسلسل "البرنس" خلال الفترة المقبلة، والذي يشارك من خلاله في شهر رمضان المقبل.
منتظرا الرولز رويس .. محمد رمضان يتذكر ماضيه وأيام "الركض وراء الأتوبيس" (صورة)
منتظرا الرولز رويس .. محمد رمضان يتذكر ماضيه وأيام "الركض وراء الأتوبيس" (صورة)
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محمد رمضان سيارة محمد رمضان الرولز رويس

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