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"الغرف التجارية" تكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:19 م
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اللحوم
اللحوم
أمنية فوزي
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كشف محمد الحدق، عضو شعبة اللحوم بالغرف التجارية بالجيزة، أسباب انخفاض أسعار اللحوم، قائلًا إنها لأول مرة تحدث أن تنخفض أسعار اللحوم لهذه الدرجة.

وأوضح "الحدق"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن قرار عدم ذبح البتلو كانت خطوة هامة، وأول خطوة صحيحة، بالإضافة إلى مزارع القوات المسلحة التي عملت على زيادة المعروض من اللحوم.

وأضاف أن كثرة المنافذ قللت من أسعار اللحوم، لافتًا إلى أن هناك وفرة في المعروض المحلي، معلقًا: "خير ربنا كتير"، مؤكدًا أن ذبح البتلو أصبح جريمة يمنعها القانون، ويجب ألا يتم ذبحه في المجازر؛ حتى يزداد الخير في مصر.

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الكلمات المفتاحية

شعبة اللحوم المنافذ القوات المسلحة الغرف التجارية أسعار اللحوم

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