ياسمين صبري تستعرض رشاقتها برياضة اليوجا

وظهرت "ياسمين" في الصورة التي نشرتها وهي تمارس "اليوجا" مرتدية "ملابس رياضية".



تفاعل الجمهور مع الصورة



لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور ياسمين، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حصان مصر الأول" وأضاف آخر "يا بطل يا جامد"، وفي السياق ذاته تابع متابع آخر قائلًا:"يسلملي الرياضي أنا".



آخر أعمال ياسمين



يذكر أن أخر أعمال ياسمين، مسلسل "حكايتي" الذي شاركت به خلال شهر رمضان الماضي، وحقق المسلسل نجاح كبير.



مسلسل"حكايتي" تدور أحداثه حول فتاة صعيدية تتعرض لظروف قهرية بعد وفاة والدتها بالسرطان، ثم تدخل بعدها في خلافات مع والدها، حيث شارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني، إدوارد، أحمد بدير، أحمد حاتم، نهال عنبر، مها أبو عوف، هنادي مهني، جميل برسوم، وفاء عامر، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إيهاب فريدي.

وعلقت "صبري" على الصورة قائلة: "قف المرفق أنا أدفع وأفع وأدفع".