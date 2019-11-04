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ياسمين صبري تستعرض رشاقتها برياضة اليوجا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:18 م
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ياسمين صبري
ياسمين صبري
رشا عادل
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ياسمين صبري تستعرض رشاقتها برياضة اليوجا
نشرت الفنانة ياسمين صبري، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة مدربتها.
 
وظهرت "ياسمين" في الصورة التي نشرتها وهي تمارس "اليوجا" مرتدية "ملابس رياضية".

وعلقت "صبري" على الصورة قائلة: "قف المرفق أنا أدفع وأفع وأدفع".

تفاعل الجمهور مع الصورة

لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور ياسمين، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حصان مصر الأول" وأضاف آخر "يا بطل يا جامد"، وفي السياق ذاته تابع متابع آخر قائلًا:"يسلملي الرياضي أنا".

آخر أعمال ياسمين

يذكر أن أخر أعمال ياسمين، مسلسل "حكايتي" الذي شاركت به خلال شهر رمضان الماضي، وحقق المسلسل نجاح كبير.

مسلسل"حكايتي" تدور أحداثه حول فتاة صعيدية تتعرض لظروف قهرية بعد وفاة والدتها بالسرطان، ثم تدخل بعدها في خلافات مع والدها، حيث شارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني، إدوارد، أحمد بدير، أحمد حاتم، نهال عنبر، مها أبو عوف، هنادي مهني، جميل برسوم، وفاء عامر، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إيهاب فريدي.
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الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري واليوجا ياسمين صبري

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