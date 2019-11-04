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تعرف على موعد ومكان حفل المطربة ساندي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:09 م
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ساندي
ساندي
لمياء علي
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كشفت المطربة ساندي النقاب عن موعد حفلها القادم في نادي إيروسبوت، وذلك من خلال نشرها للبوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

حيث يقام الحفل في الثامن من نوفمبر الجاري، وسط انتظار شديد من محبيها.

وعلقت ساندي قائلة: استنوني في حفلة جامدة جدا في نادي ايروسبوت يوم 8 نوفمبر.

رد فعل الجمهور على الحفل

وعلى الفور، انهالت على ساندي، التعليقات من قبل متابعيها، وعبر جميعهم عن انتظارهم الشديد للحفل.

ومن المقرر أن تشدو ساندي بباقة مميزة من أجمل الأغنيات التي ينتظر سماعها الجمهور بصوتها الدافئ الحنون.

ساندي تتألق بالأسود

وكانت ساندي قد خطفت الأنظار منذ ساعات بإطلالة باللون الأسود عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعبر محبيها عن إعجابهم بها.

ماذا فعلت ساندي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

وأثارت ساندي ضجة كبيرة بملابسها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

حيث، ظهرت ببدلة رجالي باللون الأسود، وتسريحة شعر قصيرة "كارية"، ما أثارت تساؤلات كثيرة بين رواد السوشيال ميديا.

رواد السوشيال ميديا ينقسمون مابين مؤيد ومعارض

وانقسمت آراء رواد السوشيال ميديا، حول إطلالة ساندي، بالبدلة الرجالي، مابين مؤيد ومعارض لها، فمنهم من رأى أنها إطلالة مميزة وجديدة وكانت متناسبة مع ساندي ورشاقة قوامها.

ومنهم من رأى أن الإطلالة ليست ملائمة لها كأنثى وفنانة شهيرة مثلها.
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