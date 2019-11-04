Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بصورة ووردة".. منة فضالي تهنئ محمد حماقي بعيد ميلاده

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:03 م
Advertisements
حماقي ومنة فضالي
حماقي ومنة فضالي
شيماء فوزى
Advertisements
نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها جديدة لها، بصحبة الفنان محمد حماقب فى إحدى حفلاته، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، وكتبت على الصورة باللغة الإنجليزية، عيد ميلاد سعيد و ذلك بمناسبة عيد ميلاد النجم حماقي.

تعود الصورة التى نشرتها فضالى، إلى عيد الحب فى فبراير الماضى، حيث أحيا النجم حماقي حفلا غنائيا كبيرا فى عيد الحب، وحرصت فضالي على حضور الحفل للاحتفال، وتم إلتقاط هذه الصورة لهما.

تعد منة فضالي من أبرز الممثلات الشابات اللائي بدأن مشوارهن في أوائل الألفينات، أول أعمالها كانت مع المخرج مجدى أبو عميرة، في دور فى مسلسل "أين قلبي"، شاركت فى العديد من الأعمال مثل مسلسل "الناس فى كفر عسكر"، و"مسلسل طائر الحب"، و"نساء لا تعرف الندم"، و "نعم مازلت آنسة"، و"اللص والكتاب"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية.

يعد الفنان محمد حماقى من أشهر المطربين المصريين، حصل على العديد من الجوائز، منها الأسطوانة البلاتينية عن تحقيق ألبومه "خلص الكلام"، أعلى مبيعات فى الشرق الأوسط فى ٢٠٠٦، أضف إلى ذلك جائزة "الباما" العالمية كأفضل مطرب في الشرق الأوسط و جائز أفضل مطرب عربى من مهرجان جوائز "تايكى".
بصورة ووردة.. منة فضالي تهنئ محمد حماقي بعيد ميلاده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منة فضالي محمد حماقي فن عيد ميلاد حماقي الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ يوم

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يزور الخطيب وينهي خلافه مع الأهلي (صور)

منذ ربع ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

بـ"هوت شورت".. إطلالة مثيرة جديدة لـ منة فضالي (صور)

فى ذكرى ميلادها الـ ٣٦.. تعرف على أسرار في حياة منة فضالي

بفستان أحمر مكشوف.. منة فضالي تستعرض أنوثتها في فيديو جديد

"بفستان الزفاف"..منة فضالي تثير الجمهور

حماقي يروج لحفلته القادمة

7 معلومات لا تعرفها عن محمد حماقي في ذكرى ميلاده

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

07:22 م

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

04:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status