"بصورة ووردة".. منة فضالي تهنئ محمد حماقي بعيد ميلاده



يعد الفنان محمد حماقى من أشهر المطربين المصريين، حصل على العديد من الجوائز، منها الأسطوانة البلاتينية عن تحقيق ألبومه "خلص الكلام"، أعلى مبيعات فى الشرق الأوسط فى ٢٠٠٦، أضف إلى ذلك جائزة "الباما" العالمية كأفضل مطرب في الشرق الأوسط و جائز أفضل مطرب عربى من مهرجان جوائز "تايكى".

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها جديدة لها، بصحبة الفنان محمد حماقب فى إحدى حفلاته، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، وكتبت على الصورة باللغة الإنجليزية، عيد ميلاد سعيد و ذلك بمناسبة عيد ميلاد النجم حماقي.تعود الصورة التى نشرتها فضالى، إلى عيد الحب فى فبراير الماضى، حيث أحيا النجم حماقي حفلا غنائيا كبيرا فى عيد الحب، وحرصت فضالي على حضور الحفل للاحتفال، وتم إلتقاط هذه الصورة لهما.تعد منة فضالي من أبرز الممثلات الشابات اللائي بدأن مشوارهن في أوائل الألفينات، أول أعمالها كانت مع المخرج مجدى أبو عميرة، في دور فى مسلسل "أين قلبي"، شاركت فى العديد من الأعمال مثل مسلسل "الناس فى كفر عسكر"، و"مسلسل طائر الحب"، و"نساء لا تعرف الندم"، و "نعم مازلت آنسة"، و"اللص والكتاب"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية.