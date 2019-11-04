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متحدث البرلمان يكشف توقيت تحرير عقود الإيجار القديمة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:01 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان ملتزم بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب، والإدارة المحلية، وقانون مجلس الشيوخ، وإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قبل انتهاء آخر دور انعقاد للبرلمان، معقبًا: "هذه القوانين أصبحت فرض عين، ولا مجال للتأخير صدورها".

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، طالب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بعدد الشقق والمحلات المستأجرة، وتوفر هذه المعلومات هو من سيحدد كيفية تحرير عقود الإيجار القديمة.

وأضاف: "البيانات هي التي ستحدد توقيت تحديد العلاقة التجارية في عقود الإيجار القديمة، وكيفية زيادة الأجرة وخلافه".
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