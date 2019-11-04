"مش هنسمع السيستم واقع تاني".. مدير وكالة الفضاء يوضح مزايا القمر الصناعي "طيبة 1" (فيديو)

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الجملة التي تتردد لدى البنوك أو الشركات والمؤسسات "السيستم واقع"، لن نسمعها مرة أخرى عقب اطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك شبكة إنترنت أرضية وأخرى فضائية وبالتالي سيحد من هذه الأمور.





وأضاف "القوصي" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، أن المواطن لن يشعر بالمشكلات بعد ذلك وسيحصل على خدمته بسرعة، لافتًا إلى أن القمر الجديد سيوفر خدمة الشمول المالي بكفاءة بمعنى أن كافة الخدمات البنكية ستتوفر عبر الهاتف الذكي دون الحاجه للذهاب إلى البنك.



