عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية





صرحت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران.





وقالت وزارة الخزانة، إن "الكيان الإيراني الذي خضع لعقوبات أمريكية جديدة هو رئاسة أركان الجيش الإيرانية".





هذا وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة، أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، و إبراهيم رئيسي لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران، و هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ومجتبى خامنئي "نجل المرشد الإيراني".



ويأتي هذا القرار في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران.





هذا وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجاس، مساء اليوم، بأنه "من المهم تخليد الذكرى الأربعين لاحتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران"، ووصفتها بـ "فترة مظلمة في تاريخ الخارجية الأمريكية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن "الخارجية ستحتفي بالرهائن وعائلاتهم، ونطالب إيران بالإفراج عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها".

وأوضحت أورتيجاس، أن الإدارة الأمريكية تعمل من خلف الستار على الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحرير كل رهينة أمريكية".



