أخبار ليفربول اليوم الاثنين.. جائزة فردية جديدة تداعب محمد صلاح وحرب كلامية بين كلوب وجوارديولا قبل القمة

شهد ريال مدريد اليوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الحصول على جائزة هي الأولى من نوعها له مع ليفربول، بالإضافة إلى نشوب حرب كلامية بين يورجن كلوب وبيب جوارديولا قبل مباراة القمة التي ستجمع ليفربول ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، وإليكم أخر أخبار ليفربول اليوم :-





محمد صلاح يداعب جائزة جديدة له مع ليفربول

يقترب النجم المصري محمد صلاح من مداعبة جائزة فردية جديدة له بقميص ليفربول، بعدما أصبح أحد أبرز المرشحين للحصول عليها .









وأعلن ليفربول اليوم الاثنين، عن ترشح الملك المصري محمد صلاح إلى جوائز الأفضل في الشمال الغربي بإنجلترا .









وأشار النادي الإنجليزي، أن هدف محمد صلاح في شباك تشيلسي خلال الموسم الماضي، ينافس دخل ضمن المنافسين على الجائزة .









وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا صاروخيًا في شباك الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين، في إطار الجولة









الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وحسمها مومو ورفاقه بثنائية.









ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الاثنين المقبل بمدينة مانشستر للإعلان عن الفائز بالجائزة التي بات محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بها .









وعلى صعيد أخر، يستعد محمد صلاح لقيادة خط هجوم فريقه ليفربول ضد جينك البلجيكي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين مساء غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ويحتل فريق ليفربول وصافة مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة .









جوارديولا يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفربول، في المباراة النارية التي ستجمع كلا الطرفين على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج .









وأشار بيب جوارديولا أن لاعبه ومواطنه الإسباني ديفيد سيلفا قد يغيب عن مباراة مانشستر سيتي المقبلة ضد ليفربول .









وقال جوارديولا :لاأعتقد ذلك، لم أتحدث مع الطبيب بعد ولكن دافيد لديه بعض المشاكل العضلية ولا يمكنه اللعب".









وتابع: "لقد أخبرني قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون بأنه يعاني من مشكلة عضلية".









وأنهى:"عادة ما تحتاج مثل هذه الإصابات العضلية من 10 إلى 12 يوما للشفاء منها".









موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، في إطار قمة منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتبث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عبر قناة بي أن سبورتس 3، التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.









حرب كلامية بين كلوب وجوارديولا وماني يشعل القمة

دافع الألماني يورجن كلوب عن السنغالي ساديو ماني نجم فريقه ليفربول، بعدما أشار الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن جناح ليفربول غطاس .









وقال كلوب ردًا على تصريحات جوارديولا :"لم أسمع جوارديولا يقول اسم ساديو، لكن ماني لا يقوم بالغطس".









وتابع المدير الفني لفريق ليفربول :"ربما لم يكن هناك ركلة جزاء في مباراة أستون فيلا، لكن كان هناك احتكاكا".









ويأتي ذلك بعدما قد أطلق جوارديولا تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" حول قيادة ساديو ماني لفريقه ليفربول نحو الفوز وقلب الطاولة على استون فيلا قائلًا: "هذه العودة حدثت في العديد من المرات بسبب امتلاك ماني لموهبة خاصة".









وتابع المدير الفني لفريق مانشستر ستي: "أحيانا يقوم بالغطس للحصول على ركلات جزاء، وأحيانا يستخدم موهبته من أجل تسجيل أهداف رائعة في الدقائق الأخيرة".









وكان ليفربول قد نجح في قلب الطاولة على نظيره استون فيلا، بعدما بادر الأخير بهدف عن طريق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، قبل أن يعود الاسكتلندي أندي روبيرتسون بهدف التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يتمكن ساديو ماني من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 5+90 .









وعلى صعيد أخر، يستعد ماني لقيادة خط هجوم فريقه ليفربول ضد جينك البلجيكي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين مساء غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .









ويحتل فريق ليفربول وصافة مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة .









جوارديولا يسير على خطى كلوب ويبدى تخوفه من ليفربول

يستعد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لمواجهة نظيره ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار قمة منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج .









وقال بيب جوارديولا حول إمكانية تحقيق الفوز ضد ليفربول خلال المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي : "سنحاول فعل ذلك، لم يخسروا في أنفيلد منذ عدة قرون، لكننا سنحاول" .









وأضاف: "أفضل طريقة للذهاب إلى أنفيلد هي الذهاب بكل قوتنا إلى إيطاليا ولعب مباراة مباراة جيدة".









وتابع: "أتالانتا يقاتل ضد كبار إيطاليا ويمكنه تسجيل العديد من الأهداف، لذلك سنلعب بأفضل تشكيلة ممكنة ونحاول ضمان التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".









وتأتي تصريحات بيب جوارديولا مشابهة لتلك التي أدلى بها نظيره يورجن كلوب، عندما واصل الحديث عن قوة مانشستر سيتي، مشيرًا أنه الفريق الأقوى في العالم .









محمد صلاح يطارد أسطورة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يستعد محمد صلاح للتفوز على أسطورة ليفربول، عندما يحل فريق جينك ضيفًا على الريدز، في المباراة المقرر لها في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .









ويسعى النجم المصري محمد صلاح لتجاوز ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول وأفضل هداف في تاريخ النادي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا .









ويحل الملك المصري محمد صلاح في المركز الثاني بقائمة أفضل هدافين الريدز في دوري أبطال أوروبا، برصيد 18 هدف، فيما يحتل ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول صدارة القائمة برصيد 21 هدف .









وبالتالي، فإن محمد صلاح يسعى لهز عرش أسطورة ليفربول ومواصلة مطاردة الرقم الخاص بجيرارد، من أجل تصدر قائمة الأفضل في تاريخ الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا .









ويحتل "الريدز" المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، خلف نابولي الإيطالي، بينما يحتل جينك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .









موعد مباراة ليفربول القادمة ضد حينك

يرصد لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة ليفربول القادمة، والتي من المقرر أن تكون ضد نظيره جينك البلجيكي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .





موعد مباراة ليفربول القادمة ضد جينك

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول القادمة ضد جينك، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد جينك

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول القادمة ضد جينك، عبر قناة beIN SPORTS HD 2 التابعة لمجموعى قنوات beIN SPORTS المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا .





قبل مباراة ليفربول ضد جينك.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

ويحتل فريق ليفربول وصافة مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة



