أخبار محمد صلاح اليوم.. جائزة جديدة للفرعون واحتمالية غيابه أمام جينك ومفاجأة بشأن انتقاله إلى مدريد

يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الإثنين 4 من نوفمبر الجاري.





"أخبار صلاح اليوم"





يتطلع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لقطع خطوة جديدة نحو تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم ستيفن جيرارد، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويلتقي ليفربول مع جينك البلجيكي، غداً الثلاثاء، بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 4 لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويحتل "الريدز" المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة 5، برصيد 6 نقاط، خلف نابولي الإيطالي، بينما يحتل جينك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.





ويتواجد صلاح في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لنادى ليفربول بمسابقة دورى أبطال أوروبا برصيد 18 هدفاً، خلف جيرارد صاحب 21 هدفاً، ومتفوقاً على السنغالي ساديو مانى بفارق هدفين، والبرازيلي فيرمينو بفارق 4 أهداف.





ويحتاج صلاح لتسجيل 3 أهداف "هاتريك" لمعادلة رقم جيرارد، بينما يحتاج لتسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" لتحطيمه.





واحتاج صلاح إلى 28 مباراة للوصول للرقم، بينما احتاج جيرارد إلى 73 مباراة للوصول إلى رقمه.





سترلينج يعطل انتقال صلاح إلى مدريد





أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى نية ريال مدريد الإسباني، في الحصول على خدمات رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة.





وكشفت شبكة سكاى سبورتس الإنجليزية، اليوم الاثنين، تجهيز ريال مدريد مفاجأة من العيار الثقيل، بالتعاقد مع سترلينج خلال فترة الانتقالات لتدعيم صفوفه فى ظل تراجع الأداء بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.





وأوضحت، أن مدريد بدأ في تغير بوصلته من الاهتمام بالمصري محمد صلاح لاعب الريدز إلى سترلينج، بعد ظهور الأخير بمستوى مميز هذا الموسم.





وكانت تقارير كشفت في وقت سابق، عن اهتمام الميرنجي بالتعاقد مع محمد صلاح ورصد 130 مليون يوررو من أجل خدماته لتعويض غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي أصبح لاعبا لنادي يوفنتوس الإيطالي.





"أخبار صلاح الآن"





صلاح مهدد بالغياب أمام جينك البلجيكي





كشفت تقارير صحفية اليوم، عن احتمالية غياب المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن مباراة فريقه ضد جينك البلجيكي، بدوري أبطال أوروبا.





وقالت شبكة "سكاي نيوز"، إن صلاح لا يزال متأثر بإصابة الكاحل، التي تعرض لها بعد عرقلة حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي له، منذ شهر تقريبا.





وغادر صلاح ملعب مباراة فريقه ضد أستون فيلا بعد نحو ساعة من اللعب، والتي انتهت للريدز بهدفين مقابل هدف وحيد بالبريميرليج.





كما أكد موقع "ليفربول إيكو، أن صلاح لا يزال يعاني من الإصابة، وسيغيب في الغالب عن لقاء فريق جينك البجليكي المقبل.





ويلتقي ليفربول جينك البلجيكي، مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





صلاح ينافس على جائزة جديدة بالبريميرليج





يقترب النجم المصري محمد صلاح من مداعبة جائزة فردية جديدة له بقميص ليفربول، بعدما أصبح أحد أبرز المرشحين للحصول عليها .





وأعلن ليفربول اليوم الاثنين، عن ترشح الملك المصري محمد صلاح إلى جوائز الأفضل في الشمال الغربي بإنجلترا .





وأشار النادي الإنجليزي، أن هدف محمد صلاح في شباك تشيلسي خلال الموسم الماضي، ينافس دخل ضمن المنافسين على الجائزة .





وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا صاروخيًا في شباك الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين، في إطار الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وحسمها مومو ورفاقه بثنائية.





ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الاثنين المقبل بمدينة مانشستر للإعلان عن الفائز بالجائزة التي بات محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بها .





وعلى صعيد أخر، يستعد محمد صلاح لقيادة خط هجوم فريقه ليفربول ضد جينك البلجيكي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين مساء غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .





ويحتل فريق ليفربول وصافة مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة .



