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أخبار البورصة.. "العروبة للسمسرة" تتصدر القائمة الحمراء بأسعار الأسهم المصرية بنسبة 9.8%

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:42 م
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الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة.. تعرف علي أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضاً بالبورصة اليوم 

مع متابعة أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، وبرصد قائمة أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضاً اليوم الإثنين ، التى كشفت عن تصدر سهم  العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية التراجعات بنسبة  9.8% وبسعر 0.559 جنيه ، تلاه سهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة هبوط 7.4% وبسعر 6.3 دولار .
 
وفي المركز الثالث لقائمة أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا كان من نصيب سهم مصر بنى سويف للاسمنت بنسبة 6.9% ، وبسعر 15 جنيه ، ثم سهم مطاحن مصر العليا بنسبة 6.8% وبسعر 108.8 جنيه وأخيراً سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية نسبة 5.9% وبسعر 5.030 جنيه .

أداء البورصة  المصرية خلال شهر أكتوبر 
ربحت البورصة المصرية 12.3 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 727.7 مليار جنيه، مقابل 715.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماصي، بارتفاع 1.72%.

وعن أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الشهر الماضي،  أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14,558.02 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 2.11%، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 3.63% صعودا مغلقا الفترة عند 539.27 نقطة، بينما سجل مؤشر "S&P" ارتفاعا بنحو 0.36 % مغلقا الفترة عند 2,125.3 نقطة، و بالنسبة لمؤشر "EGX30 capped" فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.23 % مغلقا عند 17,530.72 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 3.14 % مغلقا الفترة عند 1,436.86 نقطة.

اما فيما يتعلق بإجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي  نحو 44.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 5,549 مليون ورقة منفذة على 471 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 54.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 4,953 مليون ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي،

ومن جانب أخر استحوذت الأسهم على 35.42 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.58 % خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.1 % و العرب على 8.1 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 196.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 40.6 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 67.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 9.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,979.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 520.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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