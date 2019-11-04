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الخارجية الأمريكية: من المهم تخليد الذكرى الأربعين لاحتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:39 م
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المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية
وكالات
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صرحت مورجان أورتيجاس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، بأنه "من المهم تخليد الذكرى الأربعين لاحتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران"، ووصفتها بـ "فترة مظلمة في تاريخ الخارجية الأمريكية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن "الخارجية ستحتفي بالرهائن وعائلاتهم، ونطالب إيران بالإفراج عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها".

وأوضحت أورتيجاس، أن الإدارة الأمريكية تعمل من خلف الستار على الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحرير كل رهينة أمريكية".

وقالت متحدثة الخارجية الأمريكية، حول الأحداث التي تسود العراق: "إننا ملتزمون برؤية السلام والديمقراطية في العراق، ولسنا مصدومين حيال تدخل إيران في قمع التظاهرات في العراق، فإيران تتدخل كدولة ترعى الإرهاب في العالم، وفي العراق ولبنان وسوريا واليمن وإفريقيا لزرع الفوضى، وحان الوقت لشعوب المنطقة أن تتصدى لنشاطات إيران المؤذية".

وبالنسبة لمظاهرات لبنان، قالت أورتيجاس: "إننا لم نؤخر وصول أي معدات عسكرية للجيش اللبناني، وسنكون ملتزمين بدعم الجيش اللبناني وهذه سياستنا".

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تحدث عن أهميه محاربة الفساد في لبنان وأهميه الشفافية.

وأضافت: "نحن نقف مع الشعب اللبناني وندعمهم لتأسيس دولة آمنة مستقرة ومزدهرة، وهذا أهم ما نطمح إليه في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن الـ"105 مليون دولار مساعدات عسكرية ستصل للجيش اللبناني".

وحول مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي، قالت متحدثة الخارجية الأمريكية: "هزمنا داعش ودمرنا دولة الخلافة، لكننا نراقب بقايا التنظيم حتى لا يهدد أرضنا"، مؤكدة على أن معركة "داعش" مستمرة للأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن تنظيم "داعش" استهدف عدداً كبيراً من المسلمين والمسيحيين في الشرق الأوسط، و"نحن ملتزمون بحمايه أراضينا، لكن خطيئة داعش هي قتل إخواننا المسلمين والمسيحيين العرب".

وقالت "عملنا مع السعوديين عن قرب على مكافحة الإرهاب، ونحن نقدر هذا".

وعن سوريا، أشارت أورتيجاس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث عن إبقاء وحدة صغيرة من الجيش الأميركي في شمال شرق سوريا.

وقالت: إنه من المهم جداً عدم وقوع آبار النفط في سوريا في أيدي "داعش"، مؤكدة على أن "داعش" استفاد من عائدات النفط في السابق.

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الكلمات المفتاحية

الرهائن الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية إيران

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