بإطلالة كلاسيكية.. درة تتألق على "إنستجرام"

صورة جديدة لها، من خلال

حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا لدى جمهورها.





ظهرت درة خلال الصورة مرتدية "فستانًا" باللون الأسود، وكان شعرها منسدلا، وأعتمدت فى إطلالتها على مكياج ناعم واكسسوارت ناعمة، وعلقت درة علي الصورة قائلة: "واحدة من أجمل مظهر من أحدث مجموعة".



تفاعل الجمهور مع الصورة



لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور درة، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "أجمل وأرقي درة فى العالم ربنا يحميكي ويحفظك"، وأضاف آخر: "اي براند حلو وشيك لانك بتستعملية"، وفي السياق ذاته قال متابع آخر قائلًا: "دائمًا أنيقة ومميزة وستايلك حلو جدا ومختلف ملكة الأناقة والبساطة والرقي".



أخر أعمال درة



يذكر أن أخر أعمال الفنانة درة، هو مسلسل"بلا دليل" ويعرض حاليًا علي قناة "cbc"، وتدور أحداث المسلسل فى إطار الغموض والتشويق حول جريمة قتل وقعت ويحاول أبطال المسلسل الوصول الي القاتل.





ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان نيكولا، معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، عمر أشرف ذكي، أحمد كرارة، شيرين عرفة، أنغام الجريتلي، ديانا هشام، مها نصار، محمد لطفي شاهين، شادي جميل، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، والإنتاج لشركة "سينرجي".

