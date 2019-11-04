إصابة عميد وآمين ومجند شرطة في حادث تصادم بزراعي القليوبية

إصيب عميد وامين ومجند شرطة في حادث تصادم علي الطريق الزراعي امام قرية سنديون مركز قليوب إثر إصطدام سيارة نقل بسيارة الشرطة التي كانوا يستقلونها، جرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة واخري نقل بنطاق قرية سنديون مركز قليوب علي الطريق الزراعي، وانتقل المقدم عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور وتبين وقوع الحادث بين سيارة تابعة للشرطة واخري نقل بسبب السرعة مما اسفر عن اصابة مستقلي سيارة الشرطة عميد وامين ومجند شرطة جري نقلهم لمستشفي قليوب وحالتهم مستقرة

جري رفع اثار الحادث واعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقف دام ساعة.