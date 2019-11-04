Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيابة ملوى تباشر التحقيق في واقعة خطف عامل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:52 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
تباشر نيابه ملوى، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا التحقيق مع ألقت متهمين إثنين خطفا عامل وطلبا من ذويه فدية مالية مليون جنيه لاطلاق سراحه بعد نشوب خلافات ماليه بينهم بسبب بيع المجنى عليه تمثالا مزيفا للمتهمين على أنه أثري.

وكان اللواء محمد حليل مدير امن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه تلقى ضباط مباحث مركز ملوى بلاغا من ربة منزل يفيد بتلقيها اتصالا من نجلها عامل، أبلغها خلاله باختطافه من قِبل شخصين باستخدام سيارة ملاكي، وطلب مليون جنيه فدية لإطلاق سراحه، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء تقابله معهما أعلى كوبري النيل بملوى، بسبب ادعائهما استيلائه وآخرين على مبلغ مالي منهما نظير بيعه لهما تمثالا أثريا مزيفا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتبين عدم تواجدهم، وتم ضبط السيارة المستخدمة أسفل منزل أحدهم، وفى وقت لاحق حضر المتهمون من تلقاء أنفسهم وبصحبتهم المجنى عليه، وأنكروا قيامهم باختطافه وعللوا تواجده بصحبتهم لإنهاء بعض الخلافات المالية بينهم وبين صديق للمجنى عليه تاجر.

وبإعادة مناقشة المجنى عليه أنكر ما جاء بأقوال المتهمين، وقرر بسابقة تلقيه اتصالا من صديق له طلب خلاله منه التوجه لمقابلة المتهمين الأول والثانى بأحد المقاهى بالقرب من كوبرى النيل، وقيامه باصطحابهما لمسكن صديقه بدائرة المركز، وحال استقلالهما الدراجة النارية خاصته طلب منه أحدهما التوقف وفوجئ بقيامهما بتكبيله، واصطحابه عنوة داخل السيارة قيادة أحد المتهمين وتوجهوا لإحدى الوحدات السكنية بمدينة المنيا الجديدة للضغط على صديقه لدفع مبالغ مالية مدين بها لهم، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المجنى عليه، تحرر محضر بالواقعه، وتولت النيابه التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملوي مصر اخبار

أخبار تهمك

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ ساعة الا ربع

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ حوالي 5 ساعات

من أجل "1400 جنيه".. مهندس بـ"الأوقاف" يعذب طفله حتى الموت: "لعب بيهم بلايستيشن"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 9 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فالفيردي يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يخطط لخطف موهبة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

"المالية": إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية نهاية ديسمبر المقبل

منذ ساعة و نصف

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ يوم

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

حبس 4 متهمين بخطف طفل بالطالبية وطلب فدية مليون جنيه

ضبط عاطلين خطفا نجل خفير وطلبا 100 ألف جنيه فدية لإرجاعه في التجمع الخامس

حبس 5 عاطلين خطفوا موظفا وطلبوا 200 ألف جنيه فدية بالعاشر من رمضان

أم تخطف إبنها للحصول على فدية ٥ ملايين جنيه من طليقها

النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق توك توك هارب في واقعة تحرش بفتاة بحلوان

القبض على شاب أشعل النار في شقة سكنية لخلافات مالية مع صاحبها بمدينة بدر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

04:34 م

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status