وكيلة القوى العاملة بالنواب: رئيس البنك الزراعي يتحدى الدولة

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أقر ما جاء في طلبات الإحاطة المقدمة منها وأعضاء آخرين، باغداق وإهدار ٢٤ مليون جنيه سنويا على 45 مستشارًا غالبيتهم من المعارف والأصدقاء وقربانا لتولى مناصب تنفيذية اعلى بالدولة.





وأضافت "درويش" في بيانٍ لها: أن "رئيس البنك، أكد خلال حضوره اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان، اليوم، ما جاء في طلبات الإحاطة، وهذا بذخ صارخ وضد السياسه الاصلاحيه التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في الآونة الأخيرة".





وأشارت: إلى أن "الدولة خلال الفترة الراهنة تنفذ عملية إصلاح اقتصادي، يتحمل تكلفتها المواطن البسيط فقط، فمن غير المعقول أن يتقاضى 45 مستشارًا مبلغ يقدر بـ 24 مليون جنيه دون وجود مردود يقارن مع تلك المبالغ من مستشارين منهم منتهيي الصلاحيه الفنيه ومنهم من تم نبذهم من بنوكهم ومنهم من تثور الشكوك حول سلوكهم الاخلاقي، مؤكدة: أن "هذا يعتبر إهدار للمال العام، واهدارا لفرص الشباب التى تسعى الدوله لتمكينهم وتصديرا للاحباط ل١٧٠٠٠ عامل باسرهم ينعكس على افتقادهم الدافع لخدمة فلاحى ومواطنى مصر وهى فئه تقارب ٤٠% من المجتمع المصري، وعليه يجب فسخ عقود المستشارين الغير جادين او المؤهلين نهائيًا لشغل تلك الوظائف او تقاضى تلك المبالغ الطائله".









ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نهائيًا.





كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيًا.





وقام مجلس النواب أيضا بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير نهائيًا.





وكما شرع مجلس النواب بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.





يذكر أنه وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.





وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.





وحمل قرار السيسي الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن "الجريدة الرسمية"، وفيما يلي نستعرض لكم البنود الـ5 في قرار عبدالفتاح السيسي:





- المادة الأولى:

تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.





- المادة الثانية:

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.





- المادة الثالثة:

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.





- المادة الرابعة:

يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.





- المادة الخامسة: