مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

غادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي معسكر الفريق، اليوم الخميس، متجها إلى بلاده سويسرا في إجازة لمدة 3 أيام.

وجاء قرار رحيل فايلر إلى سويسرا، عقب فشل النادي في تنظيم معسكر مثالي فنياً في الأيام الماضية، لتشتعل الأزمة بين فايلر وإدارة الأحمر، التي فوجئت بطلب المدرب المغادرة قبل انتهاء المعسكر.

ويشعر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحالة من الغضب العارم تجاه مسؤولي القلعة الحمراء ولجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب بسبب معسكر الإمارات.

وانطلق معسكر الأهلي في الإمارات يوم الأربعاء الماضي تحت قيادة السويسري فايلر المدير الفني للفريق ولم تقام أي مباراة ودية طوال هذه الفترة.

ويتواجد فريق الكرة بالنادي الأهلي في الإمارات حالياً من أجل خوض معسكر إعداد في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في مصر.

ويشعر السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالغضب بسبب عدم جدوى معسكر الإمارات لعدم إقامة مباريات ودية خلال التوقف للاطمئنان على لاعبي الدكة والمصابين وتجهيز بعض العناصر الأخرى التي تشارك مع الأهلي سواء في الدوري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.