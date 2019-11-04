Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد سيارة الرولز رويس.. محمد رمضان يعلن أنه الفنان الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:37 م
Advertisements
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد خالد الشرقاوي
Advertisements
نشر الفنان محمد رمضان صورة له، من خلال حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام"، أعلن من خلالها أنه الفنان الأكثر مشاهدة، في الشرق الأوسط، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

محمد رمضان الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط

نشر محمد رمضان صورة له، ظهر واقفا بظهره، وكان مرتديا روبًا باللون الأبيض، مكتوب على ظهر باللغة الإنجليزية عبارة "محمد رمضان رقم 1"، وعلق رمضان على الصورة قائلًا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت ٢مليار و٢٠٠ مليون مشاهدة، الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب، في الشرق الأوسط".

محمد رمضان يتصدر الأكثر بحثًا بعد الرولز رويس

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان، تصدر "تريند" الأكثر بحثا، بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل"، بعد أن تحدث مساء أمس، عن سيارته الجديدة الفارهة الرولز رويس، وقد أشار إلى عدم سعادته برغم امتلاكه لسيارة من نوع الرولز رويس.

كانت محمد رمضان قد نشر صورة له، من خلال حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر واقفًا في الشاعر منتظرًا وصول سيارته الجديدة الرولز رويس، و لاقت الصورة إعجاب جمهوره، وتفاعل الكثيرون معها بالتعليقات الإيجابية.

محمد رمضان ليس سعيدًا برغم سيارة الرولز رويس

علق محمد رمضان على الصورة وأشار إلى سيارته الرولز رويس. قائلًا: "وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان.. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار(دلوقتي طبعًا) .. ربنا يديمها نعمة".

"السلطان" أخر أغاني محمد رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان قبل أن يشترى سيارته الجديدة الرولز رويس، طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الأخيرة "السلطان"، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالتعاون مع الفنانة الشابة نور ستارز، وحصلت الأغنية على أكثر من 8 ونصف مليون مشاهدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان فن سيارة الرولز رويس الفجر الفني الرولز رويس أخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 9 ساعات

"المالية": إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية نهاية ديسمبر المقبل

منذ ساعة و نصف

فالفيردي يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 7 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

من أجل "1400 جنيه".. مهندس بـ"الأوقاف" يعذب طفله حتى الموت: "لعب بيهم بلايستيشن"

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يخطط لخطف موهبة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد نمبر وان والملك.. محمد رمضان يطرح برومو "هتولع" (فيديو)

شاهد.. كيف احتفل محمد رمضان بتخطي مشاهدات قناته بيوتيوب المليار مشاهدة (صورة)

شاهد.. برومو أغنية محمد رمضان الجديدة "فيرس" (فيديو)

‫محمد رمضان يكشف عن ترتيب قناته الرسمية عبر يوتيوب على مستوى العالم

محمدد رمضان ينشر فيديو جديد من أغنيته الجديدة "بابا"

بعد حصوله على درع اليوتيوب الذهبي.. محمد إمام: إحنا نغني بقى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

04:34 م

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status