بعد سيارة الرولز رويس.. محمد رمضان يعلن أنه الفنان الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط

نشر الفنان محمد رمضان صورة له، من خلال حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام"، أعلن من خلالها أنه الفنان الأكثر مشاهدة، في الشرق الأوسط، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





محمد رمضان الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط





نشر محمد رمضان صورة له، ظهر واقفا بظهره، وكان مرتديا روبًا باللون الأبيض، مكتوب على ظهر باللغة الإنجليزية عبارة "محمد رمضان رقم 1"، وعلق رمضان على الصورة قائلًا: "ا لحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت ٢مليار و٢٠٠ مليون مشاهدة، الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب، في الشرق الأوسط".





محمد رمضان يتصدر الأكثر بحثًا بعد الرولز رويس





يشار إلى أن الفنان محمد رمضان، تصدر "تريند" الأكثر بحثا، بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل"، بعد أن تحدث مساء أمس، عن سيارته الجديدة الفارهة الرولز رويس، وقد أشار إلى عدم سعادته برغم امتلاكه لسيارة من نوع الرولز رويس.





كانت محمد رمضان قد نشر صورة له، من خلال حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر واقفًا في الشاعر منتظرًا وصول سيارته الجديدة الرولز رويس، و لاقت الصورة إعجاب جمهوره، وتفاعل الكثيرون معها بالتعليقات الإيجابية.





محمد رمضان ليس سعيدًا برغم سيارة الرولز رويس





علق محمد رمضان على الصورة وأشار إلى سيارته الرولز رويس. قائلًا: "وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان.. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار(دلوقتي طبعًا) .. ربنا يديمها نعمة".





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