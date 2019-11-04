ماهر فرغلي: 6 قيادات إرهابية قُتلت في عملية الجيش.. وإسرائيل تتطبق خطة ضدنا (فيديو)

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الشعوب العربية ابتعدت عن تيار الإسلام السياسي وكشفوا كذب الإخوان والبداية كانت من مصر بثورة 30 يونيو ثم العراق وسوريا والمغرب والجزائر والسودان.





وأكد "فرغلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، أنه يجب سحب الجنسية المصرية من العناصر الإرهابية، معلقًا: "هناك لحظات في عمر الوطن مينفعش فيها التلون خاصة أن إسرائيل وأعوانها تتطبق خطة ضدنا بمعنى مينفعش أقول أنا مصري وأطبق خطة تركيا وأردوغان ضد بلادي".





وأشار إلى أن العملية الأخيرة للقوات المسلحة أسفرت عن مقتل 6 عناصر قيادية إرهابية ضمن 83 من "العناصر التكفيرية"، لافتًا إلى أن وجود عناصر تكفيرية في مصر هدفها ضرب استقرار الدولة.





وعن أسباب وجود مخدرات مع العناصر الإرهابية قال: "لديهم فتوى أنه يجوز بيع الخمور والمخدرات للدولة الكافرة- وفقا لمعتقداتهم- وقت الحرب"، منوهًا بأنهم يستخدمون أموال بيع المخدرات في شراء السلاح.



