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انتشال جثة طفل مجهول الهوية من بحر في المنصورة (صور)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:47 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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نجح أهالي قرية طناح التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية في انتشال جثة طفل غريق مجهول الهوية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بالعثور على طفل غريق مجهول الهوية في بحر طناح أمام قريه الخليج ولم يتعرف عليه أحد.

وتم انتشال جثة الطفل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم توزيع صورة الطفل ونشرها في محاولة للتعرف على أهل الطفل.
انتشال جثة طفل مجهول الهوية من بحر في المنصورة (صور)
انتشال جثة طفل مجهول الهوية من بحر في المنصورة (صور)
انتشال جثة طفل مجهول الهوية من بحر في المنصورة (صور)
انتشال جثة طفل مجهول الهوية من بحر في المنصورة (صور)
انتشال جثة طفل مجهول الهوية من بحر في المنصورة (صور)
انتشال جثة طفل مجهول الهوية من بحر في المنصورة (صور)
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مصر غرق طفل جثة اخبار

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