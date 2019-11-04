انتشال جثة طفل مجهول الهوية من بحر في المنصورة (صور)

نجح أهالي قرية طناح التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية في انتشال جثة طفل غريق مجهول الهوية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بالعثور على طفل غريق مجهول الهوية في بحر طناح أمام قريه الخليج ولم يتعرف عليه أحد.



وتم انتشال جثة الطفل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم توزيع صورة الطفل ونشرها في محاولة للتعرف على أهل الطفل.