بـ"12 كيلو حشيش و72 ألف جنيه".. سقوط ديلر الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وعثر بحوزته على 12 كيلو حشيش و72 ألف جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة ومعاونه الرائد هشام فتحي، مفادها قيام "ع.ا.ا" 29 سنة، سبق اتهامه في 7 قضايا ( مخدرات، سلاح ناري ) آخرهم قضية جنح القسم "مخدرات " بمزاولة نشاطا اجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطة الاثم.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت القوات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة من ضبطه وبحوزته 112 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت 12 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، 72،180 الف جنية مصري، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.



