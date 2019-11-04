افتتاح فعاليات الدورة التدريبية العالمية السادسة لأمراض الكلي والمسالك بجامعة المنصورة



حضر المؤتمر الدكتور نسرين صلاح عمر قائم بأعمال عميد كلية الطب والدكتور باسم صلاح وديع مدير المركز والدكتور أيمن الرفاعى نائب مدير المركز ومقرر الدورة الدكتور حسين شعيشع.



وشارك 35 طبيبًا من 21 دولة أفريقية تشمل (السودان– جنوب السودان - السنغال – تشاد - إريتريا – بوركينا فاسو – الكاميرون - بورندى – اريتريا – جابون – غينيا – مدغشقر- مورشيوس - ناميبيا – تشاد – أوغندا – زامبيا– كينيا – توجو– موزمبيق – بنين).



وأشار الدكتور حسين شعيشع أن فعاليات الدورة تتمن محاضرات تفاعلية وورش عمل اكلينيكية والتدريب على مهارات استخدام الموجات الصوتية لفحص الأوعية الدموية والكلى والقلب بالإضافة الى زيارة محطة معالجة المياه الخاصة بوحدة السيل الكلوي.



يحاضر بالدورة بنخبة من أساتذة وخبراء من 11 تخصص مختلف من جامعة المنصورة وجامعات (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الاسكندرية، المنوفية).



ومن جانبها أكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر أن الدورة التدريبية تأتى فى اطار الدور الريادى لمصر فى القارة الافريقية من خلال نقل الخبرات الطبية المتميزة للأطباء فى القارة السمراء نظرا للسمعة الطيبة العالمية التى يحظى بها مركز جراحة الكلى والمسالك البولية فى جميع المحافل الدولية.

افتتحت اليوم فعاليات الدورة التدريبية العالمية السادسة للاستصفاء الدموى بمركزأمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة والتى تنظمها وحدة الغسيل الكلوى بالمركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتدريب الأطباء من مختلف الدول الأفريقية.