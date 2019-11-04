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أخبار البورصة.. "الإسكندرية للغزل والنسيج " علي رأس قائمة أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:36 م
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الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة .. أسعار الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم

من خلال المتابعة اللحظية لأخر أخبر البورصة المصرية اليوم الإثنين، ننشر قائمة أسعار الأسهم المصرية اليوم لأكثر خمس أسهم صعودًا اليوم والتي تصدرها سهم الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة صعود  6.09% وبسعر 1.6 جنيه.

تلاه في قائمة أسعار الأسهم المصرية الأكثر ارتفاعًا، سهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 5.1% وبسعر 0.842 جنيه ، وحاز علي المركز الثالث سهم اسيك للتعدين – اسكوم بنسبة 5.08% وبسعر 8.060 جنيه.

 وجاء في المركز الرابع في قائمة الأسهم الأسهم المصرية الأكثر ارتفاعًا سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة صعود 4.4% وبسعر 3.7 جنيه، وأخير سهم مصر للالومنيوم بنسبة 3.8% وبسعر 13.9 جنيه .


أخبار البورصة المصرية اليوم 

إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين علي تباين بأداء المؤشرات مضغوطة  بإتجاه بيعي من قبل المتعاملين المصريين والعرب ، و  صعد  المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30"  بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14625 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% ليصل مستوى 540.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1445.1 نقطة.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين 39.2 مليون جنيه، بينما سجلت مبيعات المصريين والعرب في البورصة المصرية نحو 18.1 مليون جنيه و21 مليون جنيه  علي التوالي 

وسجلت تعاملات الأجانب بالبورصة  المصرية نحو 37.4% ، وإستحوذ العرب علي نسبة 3.2% ، فيما إستحوذ المصريين علي نسبة 59.3% كما إستحوذت تعاملات المؤسسات اليوم علي نسبة 71.2%، والأفراد علي نسبة 28.7%.

أخبار البورصة المصرية أمس أول تعاملات الأسبوع

إستعرضنا أمس أخبار البورصة المصرية في أول تعاملات الأسبوع والتى أظهرت  إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب  ، ولازال النشاط على قطاع الكيماويات ثم العقارات يليه الاتصالات و الخدمات المالية ، وربح رأس المال السوقي نحو3.3 مليار جنيه ، ليغلق عند 731 مليار جنيه .

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 14622.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليصل مستوى 542.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1445.2 نقطة.

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