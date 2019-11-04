أسامة منير يكشف سبب رفضه للظهور على التليفزيون في قناة نجوم إف إم

قال الإعلامي أسامة منير إن برنامج "أنا والنجوم وهواك" الذي يقدمه في إذاعة "نجوم إف أم" هو الوحيد الذي لا يذاع على القناة التابعة للإذاعة، لافتًا إلى أنه رفض ظهور برنامجه على التلفزيون، والإذاعة تفهمت هذا الأمر.



وتابع "منير"، خلال حواره ببرنامج "كلام ستات"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين: "برنامجي حالة لازم تتحس أكثر ما تتشاف"، مشيرًا إلى أن جزء كبير من برنامجه مبني على الخيال، ولا يمكن تقييد المستمع بمشاهدة برنامجه على التلفاز.



ولفت إلى أن إذاعة برنامجه على التلفزيون لا يوجد فيه أي ميزة، خلاف أن ظهوره تلفزيونيًا وهو يهاتف مستمعيه سيفقده جزءً من الخصوصية، معقبًا: "أنا في الراديو بكون قاعد براحتي، لكن في التلفزيون يكون متكتف".

