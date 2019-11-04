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موعد مباراة ليفربول ضد جينك بدوري الأبطال

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:34 م
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ليفربول
ليفربول
عبد الرحمن السيد
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يرصد لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة ليفربول القادمة، والتي من المقرر أن تكون ضد نظيره جينك البلجيكي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .


موعد مباراة ليفربول القادمة ضد جينك
ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول القادمة ضد جينك، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد جينك
ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول القادمة ضد جينك، عبر قناة beIN SPORTS HD 2 التابعة لمجموعى قنوات beIN SPORTS المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا .


قبل مباراة ليفربول ضد جينك.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين
ويحتل فريق ليفربول وصافة مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة .

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