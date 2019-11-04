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تعديل قواعد ارتفاع المباني في رأس البر بدمياط

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:33 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن أمين عام وزارة الدفاع، وافق على تعديل قيود الارتفاع بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر تمهيدا للبدء في استخراج تراخيص البناء وذلك بعد قيام لجنة عسكريه باستلام قطعة أرض بمساحة ٦٠*٦٠ م٢ بتقسيم البنك الأهلي.

والجدير بالذكر أنه قد نجحت جهود محافظ دمياط بالحصول على الموافقة بتقسيط المبلغ المطلوب قيمة المنشآت البديلة حتى يمكن استخراج التراخيص اللازمة لأعمال البناء.

يذكر انه سبق وأن تم وقف البناء لفترة مؤقتة في مدينة رأس البر بدمياط بسبب قيود الارتفاع بمنطقة الامتداد العمراني.

وتفقد "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأثنين، عددا من المدارس بإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

بدأ جولته بالمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، ومدرسة المنار للتعليم الأساسي، وتابع "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية والأقسام العملية والفصول التعليمية والأقسام العملية للتشطيبات المعمارية والصحية والغاز والبساتين الزراعية.

وخلال تفقده أعرب "سويلم" عن سعادته بانضباط العلمية التعليمية بالمدرسة، موجها الشكر والتقدير لهيئة التدريس.

وفي نفس الجولة، تابع "وكيل الوزارة" سير العملية التعليمية بمدرسة المنار للتعليم الأساسي، واستدعى مدير الإدارة التعليمية ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء،نظرا لوجود مخالفات بالمرحلة الابتدائية تؤثر علي انضباط العملية التعليمية بالمدرسة وتواجد العديد من الملاحظات السلبية، مؤكدا أنه لن يتهاون في إستبعاد مسئولة المرحلة الابتدائية  بالمدرسة في حالة ثبوت مخالفتها لمقتضيات واجبها الوظيفي، وذلك من خلال المتابعات التي ستتم عن طريق لجان وجه بتشكيلها من المديرية والإدارة التعليمية، مؤكدا أن مصلحة الطلاب هي من أولويات اهتماماته وأنه يبذل قصارى جهده لمعالجة كافة السلبيات والمشكلات التي تعيق العملية التعليمية.

شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين تحت سن ١٨ عام بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، ومحمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة، ومعتز عاشور رئيس الإتحاد المصرى لتنس الطاولة، أسامة حجازى رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة وعدد من أعضاء الإتحاد المصري.

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