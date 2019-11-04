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جنش يظهر في مباراة الزمالك وجولدي الودية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:55 م
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جنش
جنش
رامي بشاي
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حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الحضور لمقر القلعة البيضاء لمتابعة مباراة الأبيض وجولدي الودية المقامة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.


وعقد جنش جلسة سريعة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة في وتر اكيليس.


وقد تعرض محمود عبدالرحيم جنش إلى إصابة بقطع في وتر اكيليس على هامش تواجده بمعسكر المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019.


ويواجه اليوم الاثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره جولدي في مباراة ودية تجريبية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك ضمن استعدادا الابيض بفترة التوقف الدولي الحالية.


وانتهى المعسكر المغلق للزمالك والذي اقيم في مدينة ٦ اكتوبر امس الاثنين، حيث يستمر الفريق الابيض في تدريباته الجماعية بشكل يومي على ملعب النادي.


وشهد المعسكر التجريبي حرص الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني للاعبين قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر ان يواجه الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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