Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:42 م
Advertisements
مباريات دوري الابطال
مباريات دوري الابطال
عبد الرحمن السيد
Advertisements
تعود من جديد بطولة دوري أبطال أوروبا لتتصدر الواجهة الرياضية خلال الأسبوع الحالي، عقب توقف منافسات الدوريات المحلية، حيث يرصد لكم موقع الفجر الرياضي مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

- برشلونة ضد سلافيا براج
وتقام مباراة برشلونة الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي، غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة .

- ليفربول ضد جينك
وتقام مباراة ليفربول ضد جينك، غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- نابولي ضد سالزبورج
وتقام مباراة نابولي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

- تشيلسي ضد آياكس
وتقام مباراة تشيلسي ضد آياكس غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- بوروسيا دورتموند الألماني ضد إنتر ميلان
وتقام مباراة بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان الإيطالي غدًا الثلاثاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- بايرن ميونيخ ضد أوليمبياكوس
وتقام مباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد أوليمبياكوس بعد غدًا الأربعاء، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- لوموكوتيف موسكو ضد يوفنتوس
وتقام مباراة لوموكوتيف موسكو ضد يوفنتوس، بعد غدًا الأربعاء في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة .

- النجم الأحمر ضد توتنهام
وتقام مباراة النجم الأحمر ضد توتنهام، بعد غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- أتلتيكو مدريد ضد بايرن ليفركوزن
وتقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد توتنهام، بعد غدًا الأربعاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

- باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج
وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج البلجيكي، بعد غدًا الأربعاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

- أتالانتا ضد مانشستر سيتي
وتقام مباراة أتالانتا ضد مانشستر سيتي بعد غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

- ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي
وتقام مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي، بعد غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

Advertisements

أخبار تهمك

تصنيف الأندية.. الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا وبيراميدز الثاني محلياً

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 22 ساعة

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ ساعة و 10 دقيقة

برشلونة يخطط لخطف موهبة القرن

منذ ساعة و 28 دقيقة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

من أجل "1400 جنيه".. مهندس بـ"الأوقاف" يعذب طفله حتى الموت: "لعب بيهم بلايستيشن"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يحدد جاريث بيل ومبلغ ضخم لضم صفقة العمر

منذ أقل من ساعة

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

04:46 م

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

04:34 م

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status