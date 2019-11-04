جوارديولا يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفربول، في المباراة النارية التي ستجمع كلا الطرفين على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج .









وأشار بيب جوارديولا أن لاعبه ومواطنه الإسباني ديفيد سيلفا قد يغيب عن مباراة مانشستر سيتي المقبلة ضد ليفربول .









وقال جوارديولا :لاأعتقد ذلك، لم أتحدث مع الطبيب بعد ولكن دافيد لديه بعض المشاكل العضلية ولا يمكنه اللعب".









وتابع: "لقد أخبرني قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون بأنه يعاني من مشكلة عضلية".









وأنهى:"عادة ما تحتاج مثل هذه الإصابات العضلية من 10 إلى 12 يوما للشفاء منها".









موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، في إطار قمة منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .









القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتبث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عبر قناة بي أن سبورتس 3، التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.



