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ليفربول يفاجئ محمد صلاح

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:31 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
عبد الرحمن السيد
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يقترب النجم المصري محمد صلاح من مداعبة جائزة فردية جديدة له بقميص ليفربول، بعدما أصبح أحد أبرز المرشحين للحصول عليها .

ليفربول يفاجئ محمد صلاح 

وأعلن ليفربول اليوم الاثنين، عن ترشح الملك المصري محمد صلاح إلى جوائز الأفضل في الشمال الغربي بإنجلترا .

وأشار النادي الإنجليزي، أن هدف محمد صلاح في شباك تشيلسي خلال الموسم الماضي، ينافس دخل ضمن المنافسين على الجائزة .

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا صاروخيًا في شباك الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين، في إطار الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وحسمها مومو ورفاقه بثنائية.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الاثنين المقبل بمدينة مانشستر للإعلان عن الفائز بالجائزة التي بات محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بها .

وعلى صعيد أخر، يستعد محمد صلاح لقيادة خط هجوم فريقه ليفربول ضد جينك البلجيكي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين مساء غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ويحتل فريق ليفربول وصافة مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة .

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محمد صلاح ليفربول رياضة جائزة جديدة اخبار الرياضة

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