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أخبار البورصة .. 39.2 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة اليوم
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:12 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
حقق المستثمرين الأجانب مشتريات بالبورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين ،بقيمة 39.2 مليون جنيه، بينما سجلت مبيعات المصريين والعرب في البورصة المصرية نحو 18.1 مليون جنيه و21 مليون جنيه علي التوالي
وإستحوذت تعاملات الأجانب بالبورصة علي نسبة 37.4% ، وإستحوذ العرب علي نسبة 3.2% ، فيما إستحوذ المصريين علي نسبة 59.3%.
كما إستحوذت تعاملات المؤسسات اليوم علي نسبة 71.2%، والأفراد علي نسبة 28.7%.
أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين
وإختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع ، علي تباين بأداء المؤشرات المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب ، فيما إتجهت تعاملات االأجانب نحو الشراء ، وأيضاً ظهور حالة من جني الأرباح علي الأسهم القيادية ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بشكل طفيف وفقدرأس المال السوقي نحو1.5 مليار جنيه ، ليغلق عند 729.5 مليار جنيه
وبلغت قيم التداولات بالبورصة المصرية اليوم نحو691.9 مليار جنيه ، وأحجام تداول بقيمة 166.4 مليون ورقة مالية تم تنفيذها عبر 23.7 ألف عملية بيع وشراء.
وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية ، فقد صعد المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14625 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% ليصل مستوى 540.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1445.1 نقطة.
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