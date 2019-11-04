أخبار البورصة .. 39.2 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة اليوم

وإختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع ، علي تباين بأداء المؤشرات المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب ، فيما إتجهت تعاملات االأجانب نحو الشراء ، وأيضاً ظهور حالة من جني الأرباح علي الأسهم القيادية ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بشكل طفيف وفقدرأس المال السوقي نحو1.5 مليار جنيه ، ليغلق عند 729.5 مليار جنيه





وبلغت قيم التداولات بالبورصة المصرية اليوم نحو691.9 مليار جنيه ، وأحجام تداول بقيمة 166.4 مليون ورقة مالية تم تنفيذها عبر 23.7 ألف عملية بيع وشراء.













وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية ، فقد صعد المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14625 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% ليصل مستوى 540.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1445.1 نقطة.