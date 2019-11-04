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جوارديولا يسير على خطى كلوب ويبدى تخوفه من ليفربول

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:26 م
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بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
عبد الرحمن السيد
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يستعد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لمواجهة نظيره ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار قمة منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج .

جوارديولا يسير على خطى كلوب ويبدى تخوفه من ليفربول

وقال بيب جوارديولا حول إمكانية تحقيق الفوز ضد ليفربول خلال المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي : "سنحاول فعل ذلك، لم يخسروا في أنفيلد منذ عدة قرون، لكننا سنحاول" .

وأضاف: "أفضل طريقة للذهاب إلى أنفيلد هي الذهاب بكل قوتنا إلى إيطاليا ولعب مباراة مباراة جيدة".

وتابع: "أتالانتا يقاتل ضد كبار إيطاليا ويمكنه تسجيل العديد من الأهداف، لذلك سنلعب بأفضل تشكيلة ممكنة ونحاول ضمان التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".

وتأتي تصريحات بيب جوارديولا مشابهة لتلك التي أدلى بها نظيره يورجن كلوب، عندما واصل الحديث عن قوة مانشستر سيتي، مشيرًا أنه الفريق الأقوى في العالم .

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، في إطار قمة منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتبث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عبر قناة بي أن سبورتس 3، التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

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