حبس طالب لحيازته حشيش بآداب بنها 4 أيام



وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة إنه جارى الانتهاء من جميع اجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها والعاملين بالمستشفيات الجامعية وبمختلف درجاتهم الوظيفية علي أن يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة.



قررت نيابة قسم ثان بنها، حبس طالب بالفرقة الرابعة بالكلية الآداب جامعه بنها 4 ايام علي ذمة التحقيقات لضبطة بقطعة من مخدر الحشيش لترويجها علي زملائه بالجامعة.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثان بنها،بورود بلاغ من مكتب عميد كلية الآداب جامعه بنها،بقيام موظف الأمن الإدارى بالكلية بضبط المدعو "ح.ا"22 سنة،طالب بالفرقة الرابعة بالكلية،بضبطه بقطعة من ماده بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش المخدر، تزن 25 جم تقريبا لترويجها علي زملائه.وبمواجهه المتهم اعترف بصحة الواقعة وتحرر محضر بالواقعة رقم 5677 جنح قسم ثان بنها وتولت النيابة التحقيق.ومن جانبه قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إحالة واقعة ضبط طالب بحوزته مواد مخدرة بكلية الاداب الى مجلس التاديب للتحقيق معه في الواقعة المنسوبة اليهوقال السعيد إنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثاني شرطة بنها لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها،مشيرا إلى أنه لا أحد فوق المحاسبة والقانون داخل الجامعةمن جانبه شدد الدكتور حسين المفربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة الالتزام بتطبيق اللائحة الانضباطيه للطلاب الجامعة ومحاسبه أى طالب لا يلتزم باحترام الحرم الجامعي ويخالف التقاليد والقيم الجامعية.وافق مجلس جامعة بنها في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات واعضاء المجلس على صرف منحة 650 جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.