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تعرف على حكم مبارتي الهلال وأوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:25 م
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الهلال وأوراوا ريد
الهلال وأوراوا ريد
أميرة فطيم
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن هوية حكم مباراتي الهلال السعودي وفريق وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.


ويستضيف الهلال فريق أوراوا، مساء السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.


وأسند الاتحاد الاسيوي مهمه إدارة مباراة الهلال وأوراوا إلى الحكم العراقي، علي صباح، ويعاونه، أمير داوود، وحيدر عبدالمحسن، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما يدير لقاء الإياب؛ الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو.


يذكر أن الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو قد أدار 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينهما 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة.


أسعار وموعد طرح تذاكر مباراة الهلال وأوراوا ريد
من المقرر طرح تذاكر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوروا، ابتداءً من يوم الخميس القادم.

وتتراوح أسعار تذاكر ال مباراة بين 50 و5000 ريال سعودي، مع تحديد عدد كبير من التذاكر لجماهير الفريق الياباني.

وفيما يلي أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا:-
-بلاتينيوم أفراد بلس: 5000 ريال.

-بلاتينيوم أفراد وعائلات : 3000 ريال.

-المنصة ذهبية أفراد عائلات: 2500 ريال.

-المنصة فضية أفراد وعائلات: 1800 ريال.

-الموحدة الواجهة: 300 ريال.

-الموحدة الفريق الضيف: 300 ريال.

-باقي الملعب أفراد وعائلات: 50 ريال.

يذكر أن الهلال ضرب موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.
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