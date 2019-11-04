كلوب يتجاهل جوارديولا فى المؤتمر الصحفى لمباراة دوري أبطال أوروبا

تجاهل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول و جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة دوري أبطال أوروبا

قال كلوب:" جورديولا اتهم ماني بالغطس للحصول علي ركلات الترجيح، انا ليست لدي رغبة في الحديث عن مانشستر سيتي الآن أنا متأكد تمامًا أنه تحدث عن ساديو. لا أعلم كيف علم بالواقعة بهذه السرعة أثناء إقامة اللقائين في توقيت واحد ساديو لا يغطس ولا يدعي السقوط كان هناك احتكاكًا مع مدافع الفيلا، لم تحتسب ضربة جزاء ولكن كان هناك احتكاكًا، لم يقم بالقفز في الهواء. لست في حالة مزاجية للحديث عن السيتي، خنك أو نحن أو أي شيء ولكن ليس السيتي، بالنسبة لمشجعينا علينا ان نفكر بهذه المباراة وكذلك لاعبيّ وانا لا اشكك بهم، مرةً اخرى لانفكر بمانشستر سيتي ولاحتى لاعبيّ".





كلوب يتحدث عن مباراة جينك في دروي أبطال أوروبا

قال كلوب:" جينك فريق جيد ولاعبيهم السابقين يوضحون الكثير عن حقيقة هذا الفريق وكيف اصبحوا نجوماً بكل مكان بالعالم، انها قصة جميلة ورائعة لكن علينا ان نفوز عليهم، المجموعة مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات ونحن بحاجة للجميع والفوز، بإمكانهم التأهل لليورباليج نعم وهذا يعني ان لديهم اهدافاً ويجب احترامها، قصتنا بأخر سنتين كانت هي انه كنا بقمة مستوانا عندما اردنا واحتجنا لذلك، انه تحدي جميل يعني انه لديك فريق جيد، ليس اصعب تحدي ممكن ان تحصل عليه فمن الواضح انه علينا الزجّ بأقوى مالدينا لمواصلة الفوز".





تعرف علي موعد مباراة ليفربول ضد جينك في دروي أبطال أوروبا

ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق جينك البلجيكي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.



