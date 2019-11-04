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وكيل بيل يوضح حقيقة الصفقة التبادلية مقابل ستيرلينج

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:20 م
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بيل
بيل
علي ماهر حلمي
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نفي الصحفي الاسباني الشهير خوجونيس في تصريحات تلفزيونية نية إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تقديم عرضا رسميا لنظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل ضمن اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل النجم الدولي الويلزي جاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.


‏وقال الصحفي الاسباني الشهير خوجونيس أن مُحيط اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل نفي صحة خبر السكاي سبورت بشأن عرض ريال مدريد لـ80 مليون يورو وبيل مقابل ستيرلينج ولكنهم يؤكدون رغبة اللاعب الدولي الويلزي جاريث على الرحيل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب قلة مشاركته مع الفريق الاسباني هذا الموسم وعدم الاعتماد عليه.


يذكر أن شبكة سكاي سبورت العالمية قالت إن ادارة نادي ريال مدريد الإسباني تحضر عرض مالي ضخم بقيمة 70 مليون جنية إسترليني بالإضافة لنجم الفريق جاريث بيل للتعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال الفترة القادمة.

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