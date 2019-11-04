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بالأرقام.. ماذا قدم "أجيري" مع منتخب مصر و4 أندية إسبانية قبل قيادة ليجانيس؟

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:17 م
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أجيري
أجيري
علاء خليف
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أعلن نادي ليجانيس الإسباني اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا لماوريسيو بيليجرينو، علي أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء لتقديم المدرب للإعلام والكشف عن التفاصيل الكاملة للتعاقد معه.

وسبق وخاض خافيير أجيري عدة تجارب تدريبية سابقة بالدوري الاسباني، حيث تولي تدريب أندية أوساسونا وفريق أتليتكو مدريد، وريال سرقسطة، وكانت آخر تجاربه في اسبانيا مع فريق اسبانيول من 2012 وحتي 2014.

كما تولي "أجيري" قيادة بعض الأندية بالدوري المكسيكي، وقاد منتخبات اليابان والمكسيك، وكان له تجربة تدريبية مع منتخب مصر من أغسطس عام 2018 وحتي يوليو 2019 ورحل بعد إخفاق المنتخب في بطولة أمم إفريقيا وخروجه من دور الـ16 للبطولة علي يد منتخب جنوب إفريقيا.

ماذا قدم "أجيري" مع منتخب مصر؟

تولي المدرب المكسيكي خافيير أجيري قيادة منتخب مصر في 1 أغسطس لعام 2018 خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، وسط طموحات عريضة من الجماهير المصرية بقيادة "أجيري" المنتخب المصري لتحقيق لقب بطولة أمم إفريقيا الغائب عن خزينة بطولات الفراعنة منذ 2010، ولكن جاءت تجربته مع منتخبنا الوطني مخيبة للآمال.

وقاد "أجيري" منتخب مصر في 12 مباراة بين ودية ورسمية، حقق الفوز في 9 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو المنتخب تحت قيادته 25 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة "أجيري" كانت ضد منتخب النيجر في تصفيات أمم إفريقيا، وحقق المنتخب فوزًا كاسحًا بنتيجة 6 – 0، بينما آخر مباراة له مع الفراعنة كانت أمام منتخب جنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا (كان 2019) والتي أقيمت على الأراضي المصرية وخسر منتخبنا 1-0 وودع البطولة ليتم إقالة الجهاز الفني بعدها.

اعتمد المدرب المكسيكي خلال قيادة منتخب مصر على 38 لاعبًا، وكان محمود حسن تريزيجيه الأكثر مشاركة تحت قيادته وخاض الـ 12 مباراة معه، بينما محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان هداف المنتخب في عهد "أجيري" وسجل 6 أهداف، كما صنع 4 أهداف أخري.

أرقام "أجيري" في الدوري الاسباني قبل قيادة ليجانيس

أول تجربة تدريبية لـ"أجيري" في الدوري الاسباني كانت مع فريق أوساسونا في الفترة من 2002 وحتي 2006 وقاد الفريق في 159 مباراة، حقق الفوز في 58 مباراة، وتعادل في 43 مباراة، وخسر 58 مباراة، رحل بعدها لقيادة أتليتكو مدريد واستمر معه حتي 2009 وقاد الفريق في 127 مباراة، فاز في 60 مباراة وخسر 37 مباراة وتعادل في 30 مباراة.

كما تولي تدريب ريال سرقسطة في الفترة 2010 وحتي 2011 وقاد الفريق في 45 مباراة، فاز في 13 مباراة وخسر 22 مباراة وتعادل في 10 مباريات، انتقل بعدها لتدريب فريق اسبانيول واستمر معه حتي 2014، وقاد الفريق في 70 مباراة، فاز في 22 مباراة وتعادل في 18 مباراة، وخسر 30 مباراة.

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