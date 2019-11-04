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تشكيل الزمالك الرسمي أمام جولدي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:11 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تشكيل الابيض للمباراة الودية أمام جولدي ضمن الاستعدادات لاستئناف الموسم الكروي الحالي.


وجاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمي: محمد أبو جبل .
خط الدفاع: محمود علاء وعبدالله جمعه ومحمود الونش وحمدي النقاز .
خط الوسط: طارق حامد ومحمد اونجم ويوسف اوباما واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: عمر السعيد 


ويواجه اليوم الاثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره جولدي في مباراة ودية تجريبية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك ضمن استعدادا الابيض بفترة التوقف الدولي الحالية.


وانتهى المعسكر المغلق للزمالك والذي اقيم في مدينة ٦ اكتوبر امس الاثنين، حيث يستمر الفريق الابيض في تدريباته الجماعية بشكل يومي على ملعب النادي.

وشهد المعسكر التجريبي حرص الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني للاعبين قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر ان يواجه الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


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