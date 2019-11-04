عاجل.."السيسي" يجتمع برئيس الوزراء ووزير التعليم

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.



وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، يتابع عملية التطوير الشامل لقطاع التعليم الأساسي.

