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مدرب ليفانتي يكشف طريقة الفوز على برشلونة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:12 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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كشف باكو لوبيز مدرب نادي ليفانتي الإسباني عن كيفية فوز فريقه على نظيره نادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

فوز ليفانتي على برشلونة في الدوري
واستطاع نادي ليفانتي أن يفوز على نادي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

لوبيز يكشف عن كيفية فوز فريقه على برشلونة
وقال لوبيز في تصريحات صحفية اليوم لإذاعة "راديو ماركا" الإسبانية: "‏للفوز على برشلونة يجب عليك أن تقدم مباراة مثالية في كل شيء، وأن لا يكونوا في يومهم".

وأضاف: "‏من المهم جدا أن يكون لديك إيمان عندما تلعب ضد هذا النوع من الفرق مثل البارسا، تكون شديد الكثافة، وتعرف كيف تعاني عندما تكون الكرة لدى الخصم".

التعليق على تير شتيجن
وعلق لوبيز على تير شتيجن حارس مرمى برشلونة قائلا: "‏دراسة تحركات تير شتيغين ؟ كُل أسبوع نقوم بمتابعة الفيديوات لأن الفوز قد يأتي عن طريق تفصيل صغيرة ، ونحن نحاول تحليل أصغر التفاصيل ومن بينها أيضا حركات حارس المرمى وعلاقته في اللعبة وكيفية محافظته على خط دفاعه ، نقوم بنقل هذه الأشياء للاعبين".

موعد مباراة ليفانتي القادمة في الدوري الإسباني
ويستعد نادي ليفانتي لمواجهة نظيره نادي أتلتيك بلباو الإسباني يوم الأحد القادم 10 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني
ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

بينما يتواجد نادي ليفانتي في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق في البطولة.

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