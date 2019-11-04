مؤشرات البورصة الأمريكية ترتفع لأرقام قياسية في مستهل التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة الأمريكية أرقام قياسية في الارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية، حيث أعلنت الصين الأسبوع الماضي توصلها لاتفاق بشأن نقاط أساسية بشأن التجارة مع الولايات المتحدة قبل توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.









وسجل سهم "جولدمان ساكس" مستوي قياس جدبد بعد أن صعد بأكثر من 1 بالمائة ليقود مؤشر "داو جونز" لتحقيق أعلي مستوي فى ترايخة ليحطم الرقم المسجل في منتصف يوليو.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة أو ما يعادل 144 نقطة ليصل إلى 27488 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





وارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 1 بالمائة ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 3066.91 نقطة.





وقفز المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة إلى 8447.5 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.38.