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تليفونات بنى سويف يهزم الألومنيوم في لقاء مثير بالقسم الثاني

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:08 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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حقق الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف، فوزا مثيرا، بهدف نظيف، على ضيفه الألومنيوم، بالمباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم الإقنين، على ملعب استاد بنى سويف الرياضي، في ختام مبارايات الاسبوع الثالث، بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .


وشهدت المباراة سخونة وإثارة كبرى خلال شوطى المباراة خاصة بالشوط الاول عقب تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء لصالح تليفونات بنى سويف.

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى احمد شعبان بدء المباراة بتشكيل مكون من : مؤمن حسن ووائل مصطفى ومحمد عبد الرازق ومحمود عبده وأحمد فتحى ونانا كوامى ومحمد رجب وأحمد رضا وبلال أحمد وأحمد يوسف ومصطفى عبد الرحيم .

فيما بدء الالمونيوم بقيادة مديره الفنى ياسر الكنانى المباراة بتشكيل مكون من : صادق ومحمود محمد حسين ومحمود نجاح وإبراهيم ماجد وأغاثون ميلاد وعبد المجيد ياسين وأحمد إبراهيم ومحمد أحمد على ومحمد أحمد عبد الحميد ومؤمن محيسن وسمير فوزى .

وخلال المباراة اجرى التليفونات تغييرات بنزول صلاح فتحى وأحمد النحاس وأحمد إبراهيم بدلا من أحمد يوسف وأحمد رضا وبلال أحمد .

فيما أجرى الالمونيوم تغييرات بنزول كلا من محمد أمد الشربينى واسلام عبد الراضي بدلأ من ابراهيم ماجد وسمير فوزى ومؤمن محيسن .

وحصل نانا كوامى لاعب تليفونات بني سويف ومحمد أحمد على لاعب الالمونيوم على الكابتن الاصفر.

احرز هدف المباراة الوحيد صلاح فتحى بالدقيقة ٦٩ بتصويبة سكنت الشباك اليسرى لمرمى حارس الألومنيوم.


وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عادل طلبه ومحمد شعبان وعلى عالي وأحمد جمال حكم رابع ومنير حسن مراقب المسابقات وادهم بكر مراقب الحكام .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد تليفونات بنى سويف للنقطة السابعة فيما توقف رصيد الالمونيوم عند الثلاث نقاط .

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