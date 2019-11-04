تنطلق الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم غدا الثلاثاء، حيث تشهد جميع المجموعات تنافس كبير بين الأندية من أجل التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية.









وكان قد حقق فريق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.









ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

- برشلونة vs سلافيا براج.

- زينيت vs لايبيزيج.

- بوروسيا دورتموند vs إنتر ميلان.

- ليفربول vs جينيك.

- نابولي vs سالزبورج.

- فالنسيا vs ليل.

- أولمبيك ليون vs بنفيكا.

- تشيلسي vs اياكس.

- بايرن ميونيخ vs اولمبياكوس.

- لوكوموتيف موسكو vs يوفنتوس.

- النجم الاحمر vs توتنهام هوتسبير.

- بايرن ليفركوزن vs أتليتكو مدريد.

- باريس سان جيرمان vs كلوب بروج.

- اتالانتا vs مانشستر سيتي.

- دينامو زغرب vs شاختار.

- ريال مدريد vs جالطة سراي.









وحقق فريق ريال مدريد الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا في الثلاث نسخ قبل النسخة الماضية في مواسم 2016 و2017 و2018 مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.



