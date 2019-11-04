Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:24 م
Advertisements
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
أحمد عصام
Advertisements
تنطلق الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم غدا الثلاثاء، حيث تشهد جميع المجموعات تنافس كبير بين الأندية من أجل التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية.


وكان قد حقق فريق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
- برشلونة vs سلافيا براج.
- زينيت vs لايبيزيج.
- بوروسيا دورتموند vs إنتر ميلان.
- ليفربول vs جينيك.
- نابولي vs سالزبورج.
- فالنسيا vs ليل.
- أولمبيك ليون vs بنفيكا.
- تشيلسي vs اياكس.
- بايرن ميونيخ vs اولمبياكوس.
- لوكوموتيف موسكو vs يوفنتوس.
- النجم الاحمر vs توتنهام هوتسبير.
- بايرن ليفركوزن vs أتليتكو مدريد.
- باريس سان جيرمان vs كلوب بروج.
- اتالانتا vs مانشستر سيتي.
- دينامو زغرب vs شاختار.
- ريال مدريد vs جالطة سراي.


وحقق فريق ريال مدريد الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا في الثلاث نسخ قبل النسخة الماضية في مواسم 2016 و2017 و2018 مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

Advertisements

أخبار تهمك

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

شرط إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصنيف الأندية.. الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا وبيراميدز الثاني محلياً

منذ أقل من ساعة

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 4 ساعات

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 14 ساعة

من أجل "1400 جنيه".. مهندس بـ"الأوقاف" يعذب طفله حتى الموت: "لعب بيهم بلايستيشن"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 20 ساعة

تهديد صريح.. نجم برشلونة يلمح للرحيل عن الفريق

منذ ساعة و نصف

تطورات جديده حول إصابة جوميز

منذ ثلث ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:17 م

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

01:10 م

عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل

03:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status