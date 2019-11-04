قائد إيفرتون يواسي سون : إصابة جوميز ليست ذنبك

تسبب النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين في إصابة مرعبة للنجم البرتغالي أندريه جوميز، خلال مباراة ايفرتون ضد توتنهام، التي أقيمت على ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي .









ذهب الأيرلندي شيمون كوليمان قائد إيفرتون إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بفريق توتنهام، هوتسبير الإنجليزي، من أجل مواساة النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بعدما تسبب في إصابة أندريه جوميز خلال مباراة ايفرتون ضد توتنهام .









وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن كوليمان قائد ايفرتون، انتظر لمدة 5 دقائق عقب نهاية مباراة ايفرتون ضد توتنهام، قبل أن يذهب إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بتوتنهام، من أجل مواساة سون هيونج مين بعدما أجش بالبكاء إثر تدخله الذي تسبب في إصابة خطيرة قد تنهي مسيرة أندريه جوميز .









وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن سون كان في حالة انهيار تام، وواصل بكائه عقب خروجه من ملعب اللقاء، ليؤكد له قائد ايفرتون ان إصابة جوميز ليست ذنبه .









وكان أندريه جوميز قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى كاحل القدم اليمنى، إثر تدخل ثنائي من الكوري الجنوبي سون هيونج مين والإيفواري أورييه، ليخرج اللاعب من المباراة متأثرًا بالإصابة وسط بكاء العديد من اللاعبين والجماهير .









وانتهت مباراة ايفرتون ضد توتنهام بالتعادل الإيجابي 1/1، ليرتفع رصيد توتنهام إلى النقطة 13 في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد ايفرتون إلى النقطة 11 في المركز السابع عشر .



