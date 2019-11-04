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تقارير.. مباراة ايفرتون ضد توتنهام هي الأخيرة لـ أندريه جوميز

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:21 م
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جوميز
جوميز
عبد الرحمن السيد
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تعرض النجم البرتغالي أندرية جوميز لإصابة خطيرة على مستوى كاحل قدمه اليمنى، إثر تعرضه لتدخل من جانب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، خلال المباراة التي جمعت ايفرتون ضد توتنهام، في إطار الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي .


وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى انتهاء موسم أندريه جوميز عقب تعرضه للإصابة إثر تدخل نظيره الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لتكون مباراة ايفرتون ضد توتنهام هي الأخيرة له في الملاعب خلال الموسم الحالي .


وأوضحت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن أندريه جوميز سيجري عملية جراحية اليوم الاثنين، بعدما أعلن نادي ايفرتون رسميًا عن إصابة اللاعب بكسر وخلع في كاحل القدم اليمنى لأندريه جوميز .


وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن ايفرتون لم يصدر أي بيان بشأن مدة الغياب التي سيخضع لها اللاعب بعيدًا عن كرة القدم، ولكنه أصبح من المتوقع أن يغيب أندريه جوميز عن ما تبقى من الموسم الحالي، لتكون مباراة ايفرتون ضد توتنهام هي الأخيرة له بالموسم الحالي .


وكان الكوري الجنوبي سون هيونج مين قد أجهش بالبكاء فور رؤيته للإصابة التي تسبب بها لنظيره البرتغالي جوميز، قبل أن يقرر الحكم طرده من مباراة ايفرتون ضد توتنهام .

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