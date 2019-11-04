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موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج بدوري أبطال أوروبا.. ميسي يقود التشكيل المتوقع

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:18 م
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ميسي
ميسي
محمد جمال
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يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر ، في مباراة سيقودها الحكم مايكل اوليفير، في لقاء سهل نسبيا للبارسا يسعي فيه رفقاء ليوميل ميسي في الصعود لدور القادم.


موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا
يستضيف ملعب كامب نو معقل البارسا مباراة برشلونة وسلافيا براج في تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا
تقام مباراة برشلونة وسلافيا براج في تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.


ويحتل برشلونة الإسبانى صدارة المجموعه السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بينما يحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز الثانى برصيد 4 نقاط بينما في المركز الثالث بوروسيا دورتموند برصيد 4 نقاط وفي المركز الأخير يأتي سلافيا براج برصيد نقطة واحدة.


التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : روبيرتو، بيكيه، لينجليت، البا
خط الوسط : دى يونج، فيدال، ارثر ميلو
خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز، جريزمان

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