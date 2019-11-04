ريال مدريد يضحي بنجم الفريق لضم مهاجم مانشستر سيتي

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني عرض مالي ضخم بالإضافة لنجم الفريق للتعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

ريال مدريد يرغب في ضم سترلينج

وقد أظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج مهاجم نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





عرض ريال مدريد لضم رحيم سترلينج

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ريال مدريد يجهز عرض بقيمة 70 مليون جنية إسترليني بالإضافة إلى الويلزي جاريث بيل جناح الفريق لضم سترلينج في الصيف القادم.





ويرغب نادي ريال مدريد في تدعيم خط هجوم الفريق في نهاية الموسم الحالي بمهاجم قوي لأن النادي يرى أنه يعاني من مشكلة كبيرة وقلة التهديف من الخط.





موقف مانشستر سيتي من رحيل سترلينج

وأشارت الشبكة إلى أن نادي مانشستر سيتي ليس لديه أي رغبة في رحيل سترلينج عن الفريق في نهاية الموسم بل ويجهز النادي عرض مالي ضخم لتجديد عقد اللاعب.





مشاركات سترلينج مع مانشستر سيتي

وقد شارك رحيم سترلينج في 17 مباراة مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع هدفين آخرين.





ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





ترتيب نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.