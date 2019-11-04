Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يضحي بنجم الفريق لضم مهاجم مانشستر سيتي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني عرض مالي ضخم بالإضافة لنجم الفريق للتعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة.


ريال مدريد يرغب في ضم سترلينج

وقد أظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج مهاجم نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


عرض ريال مدريد لضم رحيم سترلينج

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ريال مدريد يجهز عرض بقيمة 70 مليون جنية إسترليني بالإضافة إلى الويلزي جاريث بيل جناح الفريق لضم سترلينج في الصيف القادم.


ويرغب نادي ريال مدريد في تدعيم خط هجوم الفريق في نهاية الموسم الحالي بمهاجم قوي لأن النادي يرى أنه يعاني من مشكلة كبيرة وقلة التهديف من الخط.


موقف مانشستر سيتي من رحيل سترلينج

وأشارت الشبكة إلى أن نادي مانشستر سيتي ليس لديه أي رغبة في رحيل سترلينج عن الفريق في نهاية الموسم بل ويجهز النادي عرض مالي ضخم لتجديد عقد اللاعب.


مشاركات سترلينج مع مانشستر سيتي

وقد شارك رحيم سترلينج في 17 مباراة مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع هدفين آخرين.


ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.


ترتيب نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

Advertisements

أخبار تهمك

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

تهديد صريح.. نجم برشلونة يلمح للرحيل عن الفريق

منذ ساعة و نصف

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات جديده حول إصابة جوميز

منذ أقل من نصف ساعة

شرط إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل

منذ أقل من ساعة

تصنيف الأندية.. الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا وبيراميدز الثاني محلياً

منذ أقل من ساعة

من أجل "1400 جنيه".. مهندس بـ"الأوقاف" يعذب طفله حتى الموت: "لعب بيهم بلايستيشن"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:17 م

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

01:10 م

عاجل.. نجم ليفربول يهدد بالرحيل

03:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status